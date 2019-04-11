Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. #Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 11 Nisan 2019

Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine sert tepki göstererek şunları söyledi:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “24 Nisan” kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını açıkça ihlal ediyor.

Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. #Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti."

Fransa'nın skandal kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.

Macron'un bu kararının ardından 24 Nisan, Fransa'nın resmi takvimine işlenecek.

Kaynak: AA