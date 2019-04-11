Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince B.N. isimli İran uyruklu bir şahıs İran’dan Türkiye’ye pasaport işlemlerine müteakip Esendere Gümrük Kapısından girişi esnasında yanında bulunan 6 çuval ve bir adet valizden şüphelenilmesi üzerine gümrüklü alanda takibe alındı.

221 kilo patlayıcı ele geçirildi

Söz konusu şahıs, valizinde kireç olduğunu, ağaçlarda böcek önleyici olarak kullandığını söyledi. Ekipler, çuval ve valizleri incelemek üzere arama hangarına götürdü.

Patlayıcı Mühimmat ve Silah Dedektör Köpeği ile yapılan aramada dedektör köpeğinin beyaz renkli maddeye tepki vermesi üzerine, alınan numunenin Kimyasal Madde Test Cihazı ile yapılan analizinde patlayıcı cinsi potasyum klorat olduğu ortaya çıktı.

Patlayıcı yapımında kullanılan toplam 221 kilogram 700 gram potasyum klorata el konuldu.

Terör örgütleri ile ilişkisi araştırılan B.N. isimli şahıs cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT Haber