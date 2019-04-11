FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ali Demir hakkında, "ÖSYM Kanunu’na muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Yargılama sürerken mahkeme, geçen Eylül ayında yargılamanın durdurulmasına karar vererek Demir hakkında YÖK’ten soruşturma izni talebinde bulundu.

Başlatılan YÖK soruşturması kapsamında 19 Mart tarihinde Demir’in ifadesi alındı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in ifadesi ortaya çıktı.

Demir, ifadesinde, 2012-2013 Askeri Liseler Giriş Sınavı kitapçıklarının imhasına ilişkin, "2013 yılında yapılan sınavlarda 320 milyon sayfa soru kitapçığı çok fazla yer işgal ettiğinden imha işlemi kaçınılmazdı." dedi.

“Personel hakkında bilgi alıyordum”

"ÖSYM personeli hakkında FETÖ ile bağlantılı olup olmadıkları hususunda inceleme yaptırıyor muydunuz?" şeklindeki soruya Demir, "İçişleri Bakanı ve YÖK Başkanının yönlendirmesiyle Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığından personel hakkında bilgi alıyordum." cevabını verdi.

Bilirkişi heyeti, Demir'in makam odasında bulunan 2013 yılındaki ALS'ye ait 15 soru kitapçığıyla ilgili de görüş bildirmişti. Heyet, bu kitapçıklarda matematik sorularının göstermelik işlemler yaparak doğru cevabının işaretlendiğine dikkat çekmişti.

Eski ÖSYM Başkanı Demir "İşaretlenmiş kitapçıkların masamda bulunması, bunların önceden adaylara verildiğine ilişkin delil kabul edilemez" savunması yaptı.

Kaynak: TRT Haber