11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın 12 Nisan 2018'de hayatını kaybettiği olayla ilgili baba Şaban Vatan'ın başvurusu, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), gündeminde öne çekilerek öncelikli ele alındı.

Kurulun dün yaptığı toplantıda görüşülen başvuruyla ilgili inceleme izni verildiği öğrenildi. Buna göre, HSK müfettişleri, süreci denetleyecek ve baba Vatan'ın etkin soruşturma konusundaki iddialarını araştıracak.

Daha önce mülkiye müfettişleri tarafından Giresun'un Eynesil ilçesinde de inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: AA