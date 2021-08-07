2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15’inci gününde kadın boksunda 69 kiloda mücadele eden Milli sporcu Busenaz Sürmeneli final maçında Çinli rakibi Hong Gu'yu yenerek altın madalayanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebik etti.

Emine Erdoğan: Bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da, olimpiyatlarda kadın boksunda madalya kazanan sporcularımızı tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti;

"Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcularımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli’yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu’nu tebrik ediyorum."