Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 00:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 ilde 13 yangına müdahale sürüyor
[Grafik: TRT Haber]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, yurt genelindeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.
"47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı"
Bakan Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.
#OrmanınKahramanları’nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 6, 2021
Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı. pic.twitter.com/WHIyYae60D
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