Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, yurt genelindeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

"47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı"

Bakan Pakdemirli, "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı" dedi.