Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Yalova'nın aşı haritasında maviye döndüğünü duyurdu.

"Yalova artık mavi"

Bakan Koca, "Yalova, yüzde 75'in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. COVID-19 Risk Haritamızda Yalova artık mavi" dedi.

YALOVA, %75’in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Covid-19 Risk Haritamızda Yalova artık MAVİ. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2021

İl Sağlık Müdürü Eray'dan tebrik

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, aşı duyarlılığı göstererek COVID-19 Risk Haritasında mavi renge dönen Yalova halkını tebrik etti.

Kente birinci doz aşı olan vatandaşların sayısının yüzde 75’e ulaştığını kaydeden Eren, kentin hak ettiği mavi renge Vali Muammer Erol’un himayelerinde büyük özveri ve gayret ile çalışan sağlık çalışanlarının başarısıyla ulaştıklarını anlattı.

"Aşı olmayanları aşılanmaya davet ediyorum"

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eren, şunları kaydetti:

"Aşılamanın kesintisiz bir şekilde devamı için ilimizde tüm sağlık tesislerimizde ve vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandıkları AVM, tersane, fabrika, pazar yeri gibi alanlarda aşı uygulama noktaları kurulmuş ayrıca evde bakımı yapılan hastalarımıza da evde aşı hizmeti verilmiştir. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, aşılamaya konunun bilincinde olarak büyük duyarlılıkla ilgi gösteren Yalovalı hemşehrilerimizi tebrik ediyorum. Henüz aşı olmamış vatandaşlarımızı da en kısa sürede aşılanmaya davet ediyorum."

Öte yandan Vali Erol ise sağlık görevlilerini ve Yalovalı vatandaşları kutladı. Erol, kente aşılama oranının yüzde 100’e ulaşılana kadar devam edeceğini söyledi.