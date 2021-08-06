Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milas'a bağlı Yukarı Mazı köyünde yangından etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun"

Köy sakinlerinden afete ilişkin bilgi alan Erbaş, "Devletimiz büyük, devletimiz uğranılan zararları karşılıyor inşallah. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun, bu tür afetleri bir daha göstermesin. Muğla'da İçişleri, Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüştüm. Onlar canla başla çalışıyorlar. Orman teşkilatımız tamamen alanda. Bizim de tüm hocalarımız şu anda milletimizin yanında, dua ediyoruz, destekliyoruz. Diyanet Vakfımız çalışmalarıyla evinden barkından uzak kalmış kardeşlerimize destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.