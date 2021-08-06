Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçağın denizden su almasının engellenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da orman yangını için denizden su almak amacıyla alçalan uçağın bulunduğu yere su aracıyla gelinmesiyle ilgili soruşturma açıldı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede yangın söndürme uçağının denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesindeki orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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