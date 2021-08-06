Türkiye 10 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınlar tamamen söndürüldü. Yangınların söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başladı.

TRT Haber ekibi de soğutma çalışmalarına destek verdi.

"Soğutma çalışmalarına katılmak istedim"

Soğutma çalışmalarına destek veren bir vatandaş, "Biz öncelikle erzak dağıtmaya geldik. Erzak dağıtım işi bitince de soğutma çalışmalarına destek vermek istedim. Ekiplerle beraber buraya geldim" dedi.

Ekiplerin yangın bölgelerindeki karadan ve havadan gece nöbeti de devam ediyor. Orhaniye, Turgut, Turunç mahallelerinde etkili olan alevlerin ilerleyişi durduruldu.

Mücadelenin verildiği noktalardan biri de Muğla'nın Marmaris ilçesi. Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

"Mücadeleye devam ediyoruz"

Soğutma çalışmalarına katılan bir başka vatandaş ise, "7 günden beri buradayız. Afyon'dan geldik. Gece-gündüz demeden çalıştık ama sonucu da almak üzereyiz. Ormanlarımız, ciğerlerimiz yanmasın diye mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Alev savaşçıları" hem ormanlık arazide, hem de karayolu üzerinde teyakkuzda bekliyor.

Haber: Sabahnur Sayılgan

Kamera: Aykut Olgun