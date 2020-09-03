Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan kıymetli dostum, dava arkadaşım Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye ailecek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."
Etiketler: Semiha Yıldırım cumhurbaşkanı erdoğan binali yıldırımSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 20:08
Son Haberler
- 20:31
- 20:27
- 20:12
- 19:46
- 19:32
Sıradaki Haber
1642 kişiye yeni tanı kondu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz