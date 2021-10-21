Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, 18 Ekim'de hayatını kaybetmiş, son yolculuğuna Fatih Camii'nde uğurlanmıştı.

Afrika ziyaretinden dolayı cenaze törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti için bugün Esenyurt’ta bulunan Baykar tesislerine geldi.

Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.