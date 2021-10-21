Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, 18 Ekim'de hayatını kaybetmiş, son yolculuğuna Fatih Camii'nde uğurlanmıştı.
Afrika ziyaretinden dolayı cenaze törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti için bugün Esenyurt’ta bulunan Baykar tesislerine geldi.
Burada Baykar çalışanlarına da hitap Erdoğan, Bayraktar için dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Bayraktar
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