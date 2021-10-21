Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van, Kahramanmaraş ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.

Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 475 kilogram toz esrar, 61 kilogram eroin ve 4 bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.