Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 ilde 546 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 546 kilogram uyuşturucu, 4 bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van, Kahramanmaraş ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.
Son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda, 475 kilogram toz esrar, 61 kilogram eroin ve 4 bin 820 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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