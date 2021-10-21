Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, “Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi” konulu konferansa katıldı.

Gündeminde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler vardı. Kıbrıs'ta iki ayrı eşit devletin önemine vurgu yaptı. Türk askerinin adada barışı tesis ettiğine dikkat çekti.

Ersin Tatar, konuşmasında şunları kaydetti;

Kıbrıs Rum kesimi hala silahlanmaya devam ediyor. Oynanan oyun Türkiye'yi kuşatmaktır. Oynanan oyun Türk halkını azınlık yapmak ve zamanla orayı Rum adası yapmak.

"Egemen devletsem Anavatan Türkiye ile her türlü anlaşmayı yapabiliriz"

Hiç bir Kıbrıslı Türk Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ve Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini kabul etmez, edemez. Bu açık ve nettir. Kıbrıs'ta iki ayrı egemen eşit devlet olay budur. Egemen devletsem Anavatan Türkiye ile her türlü anlaşmayı yapabiliriz.

Kıbrıs'ta barış vardır. 1974'ten beri kimsenin burnu kanamamıştır. Çünkü Türk askeri orada barışı tesis etmiş, hem Kıbrıs Türklüre için hem de Rumlar için. Rublar bugün AB'ye girdiyse, ekonomilerini geliştirdilerse Kıbrıs'ta o günden bugüne barış vardır diye bunu başarmışlardır.