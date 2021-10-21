Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde 18-19 Ekim 2021 tarihlerinde okul servis araçlarına ve sürücülerine yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis sürücülerin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, yapılan denetimler kapsamında, 17 bin 1 okul servis aracı denetlendi.

Denetimlerde, 163 sürücü/aracın Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadığı, 9 aracın yetkisiz/izinsiz taşımacılık yaptığı, 56 aracın ise fazla öğrenci taşıdığı tespit edildi.

71 araç trafikten men edilirken, 919 trafik kural ihlali tespit edilerek idari yaptırım uygulandı.

Ülke genelinde 14-19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde pic.twitter.com/2vpfYs8bM2 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 21, 2021

32 bin 741 araç ve sürücü denetlendi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla 15-16 Ekim 2021 tarihleri arasında 32 bin 741 araç/sürücü denetlendi.

Denetimlerde 1174 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı, 16 sürücünün de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı, 651 kişinin de sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.

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Emniyet kemeri denetimleri

Ayrıca, 13-14-15 Ekim 2021 tarihlerinde emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu 15 bin 283 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 37 araçta da çocuk bağlama kemeri bulunmadığı tespit edildi.