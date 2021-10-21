Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde, 'FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan' tutuksuz yargılanan Sabri Uzun ve avukatları duruşmaya katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanığın ve avukatının beyanı alındı.

Ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mütalaada Uzun'un, FETÖ'ye ilişkin 'üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan beraatı istendi.

Zincirleme şekilde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan ise 1 yıl 3 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca Uzun'un soruşturma aşamasında FETÖ'ye ilişkin verdiği bilgiler nedeniyle söz konusu cezadan indirim yapılması da talep edildi.

Uzun ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Talep kabul edilirken duruşma ertelendi.