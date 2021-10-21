Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de bir asker şehit oldu
Tunceli'nin Ovacık bölgesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtildi.
Çıkan çatışmada, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu.
Şehidin cenazesi, Erzincan'dan Erzurum'daki askeri havaalanına getirildi.
Etiketler: Şehit Terörle Mücadele
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