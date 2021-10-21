Meclis Dijital Mecralar Komisyonu yeni yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Masada sosyal medya yasası vardı. Düzenlemenin önemine vurgu yapıldı, "sansür" eleştirilerine yanıt verildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, sosyal medya yasasının bir yasaklama, sansür yasası asla olmayacağını söyledi.

"Almanya'da, Fransa'da nasıl bir uygulama varsa, demokrasi ve güvenlik dengesi içerisinde kamu düzenini bozmadan ve kişisel hak ve özgürlükleri koruyarak bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz."

Bütün taraflardan görüş alınacak

Toplantıda, sosyal medya şirketlerinin mevcut uygulamaları ele alındı. Yayman, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ulus aşırı sosyal ağların kendilerini ulusal parlamentoların üzerinde görmeleri, kendilerini dokunulmaz görmeleri, kendilerini siyasetin üzerinde görmelerini biz doğru bulmamaktayız. Kendilerini yargının, yürütmenin üzerine görmelerini doğru bulmamaktayız."

Sosyal medya yasası için yol haritası da netleşti. Düzenleme yapılırken sosyal medya şirketlerinin temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenler dinlenecek.

İlerleyen süreçte gelişen teknoloji ile ortaya çıkabilecek uygulamaları da kapsayacak bir kanun teklifi yapılacak.