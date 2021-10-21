Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Tunceli'de jandarma ekiplerince yürütülen Eren-7 operasyonunda 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 operasyonunda 1 teröristin hava destekli operasyon ile 1 teröristin ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
Operasyonda arama/ tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasta, 1 jandarma personeli ağır yaralandı.
Helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen jandarma personeline müdahale sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele Tunceli
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