Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Ansızın vurmaya devam!" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin, Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi, operasyonların etkin ve kararlı şekilde süreceği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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