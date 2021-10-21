Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metina'ya MİT darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi
MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
MİT'in Metina bölgesinde 7 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: MİT PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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