İlk Afrika ziyaretini 2004'te başbakanlığı döneminde Mısır'a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan yeni Afrika turunu tamamlayarak yurda döndü.

Erdoğan, dün akşam saatlerinde beraberindeki heyet ile İstanbul'a indi.

Afrika'ya çağrı: Korkmamak gerekiyor

Erdoğan 4 günlük ziyaretinde "Daha adil bir dünya mümkün" mesajı verdi, Afrika ülkelerine seslenerek "korkmamak gerekiyor" dedi:

"Afrika'nın ilk ülkelerinin birçoğunun yer altı, yer üstü kaynakları hepsi maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Tabii adaletsiz bir yaklaşımın çok açık net ortaya koyduğu neticedir. Bunların en önemlisi Fransa'dır. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür."

"Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak gerekiyor; bununla birlikte, haklarımıza, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor."

İlk durak Angola'da iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Angola idi. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Angolalı mevkidaşı ile dostluk ve iş birliği mesajları verdi. 2020 yılında 177,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmi, 500 milyon dolar hedefiyle yine teyit edildi.

Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin bu konudaki tecrübe ve imkanlarını Angola ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.

Angola'nın İHA ve SİHA talebi var

Erdoğan, terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Angola'nın İHA ve SİHA talebi de yine bu ziyarette görüşüldü. Zırhlı taşıyıcılarla ilgili de görüşmeler yapıldı.

Erdoğan, "Biz bu konularda biliyorsunuz tutucu değiliz, her türlü desteği de vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Savunma bakanlarımız birbirleri ile görüşmeleri yapacaklar ona göre de adımları atacağız." dedi.

Erdoğan Angola Meclisi'ne seslendi: Amacımız birlikte yürümektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Meclisi'ne de seslendi. Meclis'teki konuşmasında Erdoğan, iş birliği mesajlarını yineledi:

"Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz. Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir"

Erdoğan'ın ikinci durağı Togo

Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Togo oldu. Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, ekonomiden sağlığa pek çok alanda iş birliği mesajlarını Togo'da da yineledi.

"Togo FETÖ okullarının kapatılmasına destek oldu"

Erdoğan, FETÖ ile mücadelede Togo'nun desteğine de dikkati çekti:

"Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız."

Erdoğan, terörün Angola'ya sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabileceklerini, her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğini 1 Nisan 2021'de faaliyete geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, Togo'nun da yıl sonuna kadar Ankara Büyükelçiliğini açacağını ifade etti.

Togo'da dörtlü zirve: Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Togo'da 3 ülkenin liderleriyle görüşen Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Ziyaretin ardından yayımlanan bildiride, DEAŞ, FETÖ, El Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım gözetmeden, terörizmle mücadele konusundaki kararlılığın teyit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, FETÖ terör örgütü olarak uluslararası bir bildiride yer almış oldu.

3 ülkeye aşı bağışı

Erdoğan, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız." müjdesini de Togo ziyaretinde verdi.

Afrika ziyaretinin son durağı Nijerya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinin son durağı ise "Afrika'nın devi" olarak bilinen kıtanın en kalabalık ülkesi Nijerya'ydı.

Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Nijerya ile iş birliğini her alanda ileri taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

"Nijerya'ya yardıma hazırız"

Erdoğan, terör örgütlerine karşı Türkiye'nin savunma sanayi konusunda Nijerya'ya yardıma hazır olduğunu dile getirdi:

"Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz. Savunma sanayi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız.

"FETÖ hakkında Nijerya makamlarıyla bilgi paylaşıyoruz"

FETÖ'nün Nijerya'daki faaliyetlerine dikkat çeken Erdoğan, Nijerya makamlarıyla bilgi paylaşımında bulunduklarını belirtti:

"Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye'de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."

Afrika ziyaretinde 16 anlaşma imzalandı

Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ziyaretinde toplam 16 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Angola arasında 7 anlaşma

- TRT ile Angola Devlet Radyosu arasında iş birliği protokolü.

- Gümrük Kollarında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması.

- Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon Metni.

- Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması.

- Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması.

- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Angola Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında mutabakat zaptı.

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Angola Cumhuriyeti Kültür, Turizm ve Çevre Bakanlığı arasında turizm alanında iş birliği mutabakat zaptı.

Togo ile 2 anlaşma

- Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokol

- Türkiye Maarif Vakfı ve Togo Cumhuriyeti Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması

Nijerya ile 7 anlaşma

- Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması.

- Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Gençlik Alanında İşbirliği Anlaşması.

- Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı.

- Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması.