Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, basın mensupları ile bir araya geldi.

Bilgiç, ABD'ye F-35 için ödenen meblağın F-16’ların modernizasyonu için kullanılmasının da bir seçenek olduğunu belirtti:

"F-16 filosunun iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yıllardır düzenli şekilde yapılıyor. ABD ile önemli bir sorunumuz var. S-400 sebebiyle F-35 programından ayrılmak durumunda kaldık. Bu sadece Türkiye’ye değil NATO’nun caydırıcılığına da darbe vurdu. Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik. 1,4 milyar dolarlık bir ödeme yaptık. Bizim için seçenekler: Ya programa geri dönüş ya da paranın iadesi. F-16’ların modernleştirilerek kullanılması gündemde. Görüşmeler devam ediyor."

"Suriye için ne zaman şartlar olgunlaşırsa harekat yapılır"

Tanju Bilgiç, Irak ve Suriye tezkeresiyle olarak ise "Güvenliği tehdit edecek herhangi bir tehdit nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti’nin tepkisiyle karşılaşacaktır. Suriye için de ne zaman şartlar olgunlaşırsa harekat yapılır" dedi.

Bilgiç ayrıca Suriye rejimi ile herhangi bir temasın olmadığını da yineledi.

GKRY'nin sondaj kararı: Gerçekleşirse gerekli cevabı veririz

Bilgiç, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin

gerginliği artıracak adımlar attığına dikkat çekti. Gelecek ay sondaja başlayacağını duyuran Rum yönetimini uyaran Bilgiç, "Bu gerçekleştirse gerekli cevapları vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bilgiç'in öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

10 büyükelçinin Osman Kavala açıklaması: Bu şekilde bir ültimatom kabul edilemez

"AB Konseyinin 47 üyesi var. Sadece 10’u bu açıklamada bulundu. Biz tepkimizi verdik. Türkiye’de hala devam etmekte olan bir yargı süreci var. Yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini çok da iyi biliyorlar. Türkiye’de bu şekilde bir ültimatom kabul edilemez. Bunu siyasileştirmeye çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Büyükelçilerin görevleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak. Türkiye egemen devlettir. Yeri geldiğinde gerekli adımlar atacaktır."

"ABD’den pozitif bir karşılık bekliyoruz"

"ABD müttefik. NATO’da beraberiz. Benzer hedeflere sahibiz. Suriye, Libya, Afganistan gibi konularda müşterek hedeflerimiz var. ABD yetkilileri ile temastayız. En son Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, New York’tayken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. İlişkilerimizin mükemmel olduğunu söylemek zor. Özellikle PKK, YPG, FETÖ’ye destek konularında sorunlar var. Temel beklentimiz ilişkileri etkin yönetip, sorunları çözmek. ABD’den pozitif bir karşılık bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de temaslar sürecek."

"NATO ve Rusya arasındaki diyalog kanalları açık tutulmalı"

"NATO ve Rusya arasındaki diyalog kanallarının açık tutulması temel önceliğimiz. Mevcut diyalog araçlarının kullanılması gerektiğini hem NATO’daki müttefiklerimize hem de Rus tarafına iletiyoruz."

Mısır ile ilişkiler: Görüşmelere devam edeceğiz

İkinci istişare Ankara’da yapılmıştı. İkili ve bölgesel meseleler ele alındı. Pek çok alanda ilişkileri geliştirmek için görüşmelere devam edeceğiz. Rıfat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir heyet eylül ayında Mısır’a gitti.

Hollanda'da camilerin izlendiği haberleri: Endişe duyuyoruz

"Belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camileri izlediği haberi çıktı. Bundan endişe duyuyoruz. STK’lar yanıt verdi. Şüpheci tutumlar islamofobiyi arttırıyor."