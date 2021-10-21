Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim'de hayatını kaybeden eski Milli Eğitim Bakanlarından Prof. Dr. Orhan Oğuz için Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Bir dönem Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi’nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Orhan Oğuz, 97 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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