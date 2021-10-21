Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Bir dönem Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi’nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Orhan Oğuz, 97 yaşında hayatını kaybetmişti.

{ilgili-haber­-618370}