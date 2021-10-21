Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gambiyalı askerlere mayın ve EYP ile mücadele eğitimi verildi
Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimleri devam eden Gambiyalı askeri personele "mayın ve EYP ile mücadele eğitimi" verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gambiyalı misafir askeri personelin Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerinin devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, Gambiyalı askeri personele, "mayın ve EYP ile mücadele eğitimi" verildi.
Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimleri devam eden Gambiyalı misafir askerî personele “Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi” verildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/L25SmzO24c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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