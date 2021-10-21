Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gambiyalı misafir askeri personelin Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimlerinin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Gambiyalı askeri personele, "mayın ve EYP ile mücadele eğitimi" verildi.