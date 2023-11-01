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Gündem
TRT Haber 01.11.2023 14:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkentte diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkentte diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren  Erdoğan, önce Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

Erdoğan, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Büyükelçiler güven mektubu sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektubu sunacak Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

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