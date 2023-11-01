Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başkentte diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor.

Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Erdoğan, önce Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale ile bir araya geldi. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi kabul etti. pic.twitter.com/N6YC0Jv5qb — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 1, 2023

Erdoğan, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. pic.twitter.com/8XTaDw6xxc — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 1, 2023

Büyükelçiler güven mektubu sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektubu sunacak Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.