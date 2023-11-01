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Gündem
AA 01.11.2023 12:31

Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ergun Özbudun'un ölüm haberini eşi Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

"Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun'u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim." ifadesini kullanan Serap Yazıcı Özbudun, eşinin cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceğini bildirdi.

Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Özbudun'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği değerli Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve hukuk camiasına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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