Bakan Tunç, AYM'nin Can Atalay kararını değerlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu'na katıldı.

Bakan Tunç, katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yargı, bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir"

Tunç, Can Atalay konusu ile ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Burada yargıyı ilgilendiren bir durum söz konusu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra ilk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne konu bireysel başvurunun Yargıtay sürecinde sonuçlandığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar neticesinde olduğu düşüncesiyle yerel mahkeme başkanı dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Şimdi yargının önündeki konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı'nın yorum yapması tabiiki mümkün değil. Yargı, bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir. Ancak şunu ifade edelim; Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasayla ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz anayasadan almayan yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması da anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Bu yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yapıyor. https://t.co/KSIl9UPh68 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2023

Tunç açıklamasına şu sözlerde devam etti:

"Anayasamızda yüksek mahkemeler vardır. Bu yüksek mahkemelerin yetkileri ve görevleri vardır. Yargıtay 154. maddede adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciidir, kararları bu anlamda kesindir. Dolayısıyla kesin hükmün nasıl kaldırılacağına dair hukuk sistemimizde değişik yorumlar yapılmaktadır kaldırılıp kaldırılamayacağı konusunda. Yine özellikle anayasamızın dokunulmazlıkla ilgili 83. maddesinin birçok fıkrası vardır. Bu fıkralardan sadece birini okuyup diğerini okumayarak yanlış yönlendirmemek lazım. Bu maddeler yıllarca uygulanan maddeler. Özellikle anayasanın 14. maddesinde belirlenen durumların kanunla düzenleneceği de anayasanın kesin, açık hükmüdür. Dolayısıyla o belirlenen durumların neler olduğunu ve o durumlara aykırı yaptırımların nerede düzenlendiğini Anayasa Mahkememizde biliyor, Yargıtayımız da biliyor, bütün hukukçularımız da biliyor."

"Bu anayasa yeni uygulanmıyor, 83. madde yeni icat edilmedi"

Hukuk devletini zedeleyecek yorumlardan kaçınmak gerektiğini vurgulayan Tunç şunları aktardı:

"Yıllarca uygulanan bu maddeleri yorum farkıyla yok sayarak bir hukuk sistemimizde, yargı sistemimizde yüksek mahkemeler arasında bir çatışmaya ortaya koymanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu hukuk devletine zarar verir. Hukuk devletini korumak herkesin vazifesidir, yasamanın da yürütmenin de yargının da vazifesidir. Hukuk devletini zedeleyecek herhangi bir yorumdan Anayasanın maddelerini ilga edecek herhangi bir yorumdan kaçınmak gerek. Bu Anayasa Mahkemesi'ni de Yargıtay'ı da bağlar. Yargının vereceği kararlar da bizim bir yorum yapmamız mümkün değil. Şuanda görülen dava lehte, aleyhte görüşler var. Bu anlamda hep beraber süreci izleyeceğiz. Hep beraber hukuk devletini koruyalım. Eğer bu anayasa yürürlükteyse anayasanın maddelerini o tarafa bu tarafa çekmeyelim. Bu anayasa yeni uygulanmıyor, 83. madde yeni icat edilmedi."