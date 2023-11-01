Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.11.2023 11:35

Aldatılan eşin üçüncü kişiden tazminat talebi reddedildi

Anayasa Mahkemesi, evlilik birliği sırasında aldatılan ve üçüncü kişiden manevi tazminat talebi reddedilen başvurucunun bireysel başvurusunu reddetti.

Aldatılan eşin üçüncü kişiden tazminat talebi reddedildi

Evlilik birliği sırasında aldatıldığını ileri süren bir kadın, resmi nikahlı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadın aleyhinde "kişilik değerlerine zarar verildiği" gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.

Yerel mahkeme davayı reddetti. Yaptığı itirazlardan da sonuç alamayan kadın, kocasının sevgilisinden istediği manevi tazminatın reddedilmesi üzerine, "aile hayatına saygı hakkının" ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa Mahkemesi başvurucunun, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan "aile hayatına saygı hakkının ihlal edilmediğine" karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesi daha sonra yazılacak.

Yargıtay son noktayı koymuştu

Evlilik birliği sırasında aldatıldığını ileri süren eşlerin, üçüncü kişiye açtıkları manevi tazminat davaları bazı mahkemelerce kabul edilirken, bazı mahkemelerce reddedilmişti.

Kararlar arasındaki görüş ayrılığı bulunması ve farklı uygulamaların sürdürülmesi nedeniyle aykırılığın giderilmesi istemiyle konu Yargıtaya taşınmış, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu bu konuyu irdelemek üzere toplanmıştı.

Büyük Genel Kurulun, evlilik birliği devam ederken aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden manevi tazminat isteyemeyeceğine hükmettiği karar, 8 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Yargıtay, Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinin 2. fıkrasında, "Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir." hükmü gereğince manevi tazminatın sadece kusurlu eşten ve ancak boşanma davası ile istenebileceğine karar vermişti.

Gerekçede, şu tespitler yapılmıştı:

"Evlilik birliğinin tarafı olmayan ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü bulunmayan üçüncü kişinin eşler arasındaki evlilik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklere uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Üçüncü kişi tarafından gerçekleştirilen başka bir kişilik hakkı ihlali bulunmadıkça, salt evli bir kişiyle birlikte olmak şeklindeki eyleminden dolayı, aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat isteyebilmesinin mümkün bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

ETİKETLER
Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay
Sıradaki Haber
Bakan Özhaseki: İstanbul ve Marmara'nın konut dönüşümünü hızlandıracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Elektronik perakende firmalarına yönelik soruşturma tamamlandı
12:47
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
12:35
Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun hayatını kaybetti
12:43
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den UCM'ye başvuru
12:26
Enkazdan çıkarılan 54 yaşındaki kadın üniversiteye başladı
12:29
Türk havacılık şirketi bölgesel yolcu uçağı yapacak
Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürlerini altına işledi
Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürlerini altına işledi
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ