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TRT Haber 01.11.2023 12:00

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası projesinin detaylarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis'e gönderilen "Aile ve Gençlik Bankası" ile ilgili düzenlemenin yeni yıldan önce hayata geçeceğini söyledi. Bakan Göktaş, 81 ilde gerçekleştirilen Aile Çalıştayları'nın ardından düzenlenen Aile Şurası'ndan elde edilen sonuçların da yeni yılda açıklanacağını belirtti.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası projesinin detaylarını açıkladı

Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi verilecek.

Peki projenin detayları ne olacak?

"Aile ve Gençlik Bankası'nda öncelik deprem bölgesinde"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."

"Çalışmalar tamamlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek"

Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti.

"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."

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"Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı 2024'te yayımlanacak"

Geçen hafta toplanan 8'inci Aile Şurası'na 1000'i aşkın kurum ve kuruluş ile 3 binden fazla kişi katıldı. 6 komisyon oluşturuldu, 15 bin 668 hanede görüşmeler yapıldı. 81 ilde Aile Çalıştayları gerçekleştirildi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Şuramızda ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayımlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: 

"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere 150 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum." 

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi
Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi

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