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Gündem
AA 01.11.2023 11:11

CHP'de 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılacak

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CHP'de 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılacak
[Fotograf: AA]

CHP'nin hafta sonu yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

"Demokrasi ve birlik kurultayı"

CHP'nin hafta sonu gerçekleştirilecek kurultayında slogan da belirlendi. Buna göre, kurultayın sloganı "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" olacak.

Kurultayda adaylar arasında uzlaşma sağlanması durumunda, PM seçimlerinin, "blok liste" ve "fermuar" yöntemiyle yapılması bekleniyor. Fermuar yönteminin belirlenmesi durumunda bir kadın bir erkek üye PM'ye girecek.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçildi

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yaptı.

Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek yeniden genel başkanlığa seçilmişti.

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