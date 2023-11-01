Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışları bugün başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 2023-2024 yılı sezonuna ilişkin yapacağı seferlerle ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Uraloğlu, tren seferleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara’dan 11 Aralık 2023 ve 8 Mart 2024 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars’tan 13 Aralık 2023 ile 10 Mart 2024 tarihleri arasında çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak.”

Kars’ın Ani Harabelerinden Çıldır Gölü’ne kadar birçok tarihi ve turistik güzelliklerine Turistik Doğu Ekspresi ile ulaşmak, gezinin en keyifli zamanını oluşturuyor. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin Turistik Doğu Ekspresi ile yolculuklarını sosyal medyada paylaşması bu trene talebi gittikçe daha da arttırıyor, ünü sınırları aşıyor. Bu güzergahta artan yolcu talebini karşılamak üzere sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars’ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan’ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.

Yılbaşı ve sömestir dönemleri için ek seferler kondu

Ayrıca bu seferlere ek olarak yılbaşı ve sömestir dönemleri için Ankara’dan 31 Aralık 2023, 20 Ocak 2024, 27 Ocak 2024 tarihlerinde ve Kars’tan 2 Ocak 2024, 22 Ocak 2024, 29 Ocak 2024 tarihlerinde ek seferler yapılacak.

Buna göre, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren seferi gerçekleştirilecek.

Gezi amaçlı duruşlar yapılacak

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak bulunmakta. Bireysel yolcular için 2 vagon satış yapılacak olup bireysel yolcular için bilet satışları 1 Kasım'da başlayacak.

Oda fiyatları ne kadar?

Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup; düşük dönem oda ücreti 6 bin lira normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak. Bireysel satışta en düşük ücret oda ücreti. Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.

Kalkış saatleri

Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15.55, Kars-Ankara kalkış saati 22.20 olarak planlandı.

Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde Erzincan’da 164 dakika, Erzurum’da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat, Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği’de 180’er dakika, Sivas’ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı.

Turistik Doğu Ekspresi ile 2019 yılından bugüne kadar toplam 66 bin 258 yolcu taşındı.