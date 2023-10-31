Kentsel dönüşüm teklifi Genel Kurul'da

Meclis Genel Kurulu'nda, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklife göre, kentsel dönüşüm için gerekli olan 3'te 2 şartı yerine salt çoğunlukla karar alınabilecek. "Yarısı bizden" kampanyası çerçevesinde, maddi durumu yeterli olmayanlara devlet yardım edecek.

Düzenlemeyle tebliğ ve tespit süreçleri hızlandırılacak. Riskli yapı tespitinde, ev sahibi konutunda olmasa da kolluk gücüyle tespit yaptırılabilecek.

Süreçler engellenirse kolluk kuvvetleri devreye girecek

Riskli konutlarda tahliyeler engellenirse, mülki amirin izniyle kolluk güçleri tahliye için devreye girebilecek. Yıkım için 90 günlük süre tanınacak.

Yeni kurulacak olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile süreçler tek elden yönetilecek. Kentsel dönüşüm alanlarında imar ve yapılaşma hakları kısıtlanabilecek, elektrik ve su hizmetleri durdurulabilecek. Şehirlerde gerektiğinde rezerv yapı alanları oluşturulabilecek.

Teklifle deprem bölgesindeki işlemleri hızlandırmaya yönelik düzenleme de yapılacak. Dava ve soruşturmalarda bilirkişi seçimi kolaylaştırılacak.