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Gündem
AA 31.10.2023 22:26

Emine Erdoğan, BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder'ı kabul etti.

Emine Erdoğan, BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısını kabul etti
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" programı için İstanbul'da bulunan Ryder ile Topkapı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, BM Politikadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ryder, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in selamını Emine Erdoğan'a iletti.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımların her düzeyde güçlendirmesi amacıyla kurulan Sıfır Atık Vakfıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Vakfın, BM çatısı altında büyük önem arz ettiğini belirten Ryder, sıfır atık açısından gelecek 3 yılı verimli geçirmek üzere çalışma yapmaları gerektiğini belirterek, bu kapsamda sıfır atık ekonomisi oluşturma, iyi örnekler ortaya çıkarma ve teknik ekipmanlar için destek oluşturmanın önemini vurguladı.

Sıfır Atık Vakfının da bu anlamda etkin olacağını dile getiren Ryder, vakfın BM ile işbirliği içinde yürüyeceğine inandığını ifade etti.

Ryder, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun yılda iki toplantı yapması, bunun birinin her yıl eylül ayında New York'ta olması, toplantının yapılacağı diğer şehrin ise Emine Erdoğan tarafından belirlenmesi konusunda görüşünü dile getirdi.

Bunun üzerine Emine Erdoğan, kurul üyelerini Türkiye'de ağırlamak istediğini ifade etti.

Emine Erdoğan, Filistin konusundaki güçlü duruşundan ötürü Guterres'e, kendisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını ve şükranlarını iletti.

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