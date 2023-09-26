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Ekonomi
TRT Haber 26.09.2023 19:35

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacaklarını açıkladı.

Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti.

Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz aile kredisi
Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz aile kredisi

Bugünkü toplantıdan sonra da Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını anlatarak, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi. 

Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız" açıklamasını yaptı.

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