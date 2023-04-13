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Ekonomi
13.04.2023 10:33

Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz aile kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini açıkladı.

Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz aile kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında, gençlerde seçilme yaşını 30'dan 18'e indirdiklerini söyledi.

Verdikleri mücadelede neticeyi aldıklarını söyleyen Erdoğan, bu seçimde 18 yaşında adaylarının olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "19 yaşında iyi bir yüzücümüz var. Galatasaray Üniversitesi'nde başarılı bir öğrenci. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut." dedi.

"Başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz"

Kamuya işe alımlarda sınav başarısına göre davranacaklarını belirten Erdoğan, gereksiz tartışmaların içine düşmemek ve herhangi bir soru işareti bırakmamak için başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceklerini vurguladı.

Bilgisayar ve cep telefonunda vergi müjdesi

Üniversite öğrencilerinin ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldıracaklarının altını çizen Erdoğan, yeni evlenen çiftlere de 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini ifade etti.

"Kendi işini kurmak isteyen gençlere hibe ve teşvik programı uygulayacağız"

Ayrıca aile ve gençlik bankası kuracaklarını da söyleyen Erdoğan, "Kendi işini kurmak isteyen gençlere hibe ve teşvik programı uygulayacağız. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız ve destekçileriyiz." dedi.

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