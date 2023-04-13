Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.04.2023 10:00

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 5.164,86 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.164,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselişle açılırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 5.146,11 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.050 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
'Mit mensubuyuz' diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon: 11 gözaltı
10:20
Çin temiz enerji kaynağı kullanımını yüzde 1 artırmayı hedefliyor
10:25
İçişleri Bakanlığı'ndan bayram genelgesi
10:11
Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
10:07
Brent petrolün varil fiyatı 87,06 dolar
10:20
Erdoğan'dan ev hanımlarına özel sigorta sözü
Sarıkamış beyaza büründü
Sarıkamış beyaza büründü
FOTO FOKUS
Enkazdan çıkarılan DSİ personeli Aktaş çalışmalara katıldı
Enkazdan çıkarılan DSİ personeli Aktaş çalışmalara katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ