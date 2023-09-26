Sel ve heyelan da DASK kapsamına alınacak

2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) afet sigortasına ilişkin detaylar dikkati çekiyor.

Zorunlu Deprem Sigortası teminatları da program kapsamında değişecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu çalışmalarını tamamladı. Uygulamanın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçmesi bekleniyor.

Sigorta yaptıranlar kapsamlı bir poliçe satın alarak her türlü afete karşı korunabilecek. Prim ödemelerinde de Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) modelinin devam etmesi öngörülüyor.

Uygulama kapsamında mevcut poliçelerin vade sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Ancak isteyenlerin iptal edip yeni enflasyon kılavuzlu poliçeden alabilmesi mümkün olabilecek. DASK'ın depremle ilgili azami tutarlarının da yükseltilerek 2 katına çıkarılması bekleniyor.

"Mevcut poliçe iptal edilip enflasyon korumalı police alınabilecek"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, TRT Haber'de konuya ilişkin şunları kaydetti;

Artık DASK sadece depremi değil sel, heyelan ve evin eşyalarını da sel ve heyelandan kaynaklanan evin eşyalarını da koruyacak.

Yine prim ödemeleri DASK gibi, taksit yapılabilecek, bir defa ödenebilecek. Yenilemelerde indirim olacak. Eviniz zemin katsa biraz daha yüksek prim, üst kattaysa selde daha az prim olacak. Yani böyle kendi içinde bir nüanslar var. Biraz tabii DASK'ın maliyetleri artacak. Ama biz mümkün mertebe daha az maliyet olacak şekilde biraz daha kafa yoruyoruz. Daha taşınabilir bir maliyet üzerine çalışıyoruz.

Enflasyona endeksli olacak. Dolayısıyla tekrar vatandaşımız gidip de yeni poliçe arada ara dönemde zeyilnameyle yeni poliçe almak zorunda kalmayacak. DASK poliçesini aldığında deprem olduğunda tavandan teminatı almış olacak. Biz artık tavandan teminatı vereceğiz. Fiyatlamamızı ona göre belirlemiş olacağız.