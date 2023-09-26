Az Bulutlu 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.09.2023 13:46

Bakan Şimşek, AIIB yıllık toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldı.

Bakan Şimşek, AIIB yıllık toplantısına katıldı
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte altyapı yatırımlarındaki finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kuruluşundan bu yana üyelerine toplamda 43,6 milyar dolar finansman sağlayan, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde yapılan yıllık toplantısına katıldıklarını bildirdi.

Türkiye'nin, AIIB'den 4 milyar dolar finansman sağlayarak bu imkandan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"AIIB Başkanı ve maliye bakanlarıyla ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu yılki toplantının teması olan 'Zorlu Bir Dünyada Sürdürülebilir Büyüme' konusunda, ülkemizde attığımız adımlar ve çok taraflı kalkınma bankalarının bu konuda yapması gerekenleri katıldığımız toplantılarda dile getirdik. Küresel ölçekte altyapı yatırımlarının finansman açığının özel sektör devreye girmeden kapanması mümkün görünmüyor. Çok taraflı kalkınma bankalarının bu alana odaklanarak yeni finansal araçlar geliştirmesi ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verme kapasitelerini artırması çok önemli. Organizasyonun ev sahibi olan dost ve kardeş ülke Mısır'ın Maliye Bakanı Mohamed Maait'e misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengezur ve Laçın barış koridorları olmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Macaristan'da 27 kişinin öldüğü tekne kazasında kaptan suçlu bulundu
14:30
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
14:36
Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde ihracat hedefi 20 milyar dolar
14:16
İspanya'da savcılık, şarkıcı Shakira'yı vergi kaçırmakla suçladı
14:14
AB en fazla dezenformasyonu X'te buldu
14:24
Bakan Bayraktar: Her yıl 35 milyon ton karbon salımından kaçınmış olacağız
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı
Bitlis'te 60 köye GES'le su ulaştırıldı
FOTO FOKUS
Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Spor aletine sıkışan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ