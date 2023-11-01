Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.11.2023 12:00

Türkiye, Gazze için 20 sahra hastanesi kuracak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze için Rehah Sınır Kapısı'na yakın bölgede ve El Ariş Havalimanı'na 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Türkiye, Gazze için 20 sahra hastanesi kuracak
[Arşiv-AA]

İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki hastaların tedavisi, ilaç tedariki yapılamadığı için ciddi oranda aksıyor.

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan vahşete tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin kanser hastalarına yönelik bölgedeki tek sağlık kuruluşu olduğunu vurguladı.

"Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz"

Hastanenin 36 bin metrekare kapalı alana, 180 yatağa sahip olduğunu kaydeden Koca, "TİKA tarafından yapılıp Filistin'e hediye edilen bir hastane. Hastanede görevlendirilen sağlık çalışanımız yok. Halen 80 hasta, onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar. Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması aslında bir savaş suçu içeriyor. Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı." dedi.

"20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada"

Gazze'de bir gemi hastanenin hazır beklediğini ifade eden Koca, "40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazır. 8 Koca Yusuf uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada." diye konuştu.

"20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkları yaptık"

Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'na 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını aktaran Koca, bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık bakanlıkları ile yakın diyalog içinde olduklarını, güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini beklediklerini söyledi.

Koca, izin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır olduklarını vurguladı.

ETİKETLER
Fahrettin Koca Filistin - İsrail Çatışması Gazze Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Bankası projesinin detaylarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:51
Elektronik perakende firmalarına yönelik soruşturma tamamlandı
12:47
Bakan Işıkhan: Emeklilere ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek
12:35
Anayasa hukukçusu Ergun Özbudun hayatını kaybetti
12:43
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den UCM'ye başvuru
12:26
Enkazdan çıkarılan 54 yaşındaki kadın üniversiteye başladı
12:29
Türk havacılık şirketi bölgesel yolcu uçağı yapacak
Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürlerini altına işledi
Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürlerini altına işledi
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ