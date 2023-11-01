Türkiye, Gazze için 20 sahra hastanesi kuracak

İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki hastaların tedavisi, ilaç tedariki yapılamadığı için ciddi oranda aksıyor.

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan vahşete tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin kanser hastalarına yönelik bölgedeki tek sağlık kuruluşu olduğunu vurguladı.

"Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz"

Hastanenin 36 bin metrekare kapalı alana, 180 yatağa sahip olduğunu kaydeden Koca, "TİKA tarafından yapılıp Filistin'e hediye edilen bir hastane. Hastanede görevlendirilen sağlık çalışanımız yok. Halen 80 hasta, onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar. Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması aslında bir savaş suçu içeriyor. Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı." dedi.

"20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada"

Gazze'de bir gemi hastanenin hazır beklediğini ifade eden Koca, "40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazır. 8 Koca Yusuf uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada." diye konuştu.

"20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkları yaptık"

Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'na 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını aktaran Koca, bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık bakanlıkları ile yakın diyalog içinde olduklarını, güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini beklediklerini söyledi.

Koca, izin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır olduklarını vurguladı.