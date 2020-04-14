Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Haydar Baş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum.

KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum.



Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2020

Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."