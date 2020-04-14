Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baş için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş için mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Haydar Baş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum.
KOVİD-19 sebebiyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 14, 2020
Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.
Sayın Baş'a ve aynı hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."
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