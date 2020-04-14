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AK Parti, ekonomik tedbirlerle ilgili teklifi Meclis'e verdi
AK Parti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren 15 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.
TBMM’de basın açıklaması yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.
Kısa çalışma ödeneğine güvence
Muş, işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların, ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi için bir düzenleme yaptıklarını ifade etti.
Etiketler: yeni ekonomik tedbirler tbmm mehmet muş covid-19 AK PartiSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 12:16
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