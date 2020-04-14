Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevleri ile ilgilil açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılarımızdan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak" dedi.

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