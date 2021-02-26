Cuma namazına gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, evinin yakınlarındaki bir pastane çalışanlarının kendisinin 67. doğum günü dolayısıyla hazırladığı pastayla beklediğini görmesi üzerine konvoyunu durdurdu.

[Fotoğraf: DHA]

Aracından inen Erdoğan, doğum gününü kutlayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kısıklı çevresinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı. pic.twitter.com/LT5uXJ1r6A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2021

Pasta ve çikolata ikram edilen Erdoğan, teşekkür etti.

Basın mensuplarının da doğum gününü kutladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Rabb'im inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde daha nice yıllar ülkemize, milletimize hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Selimiye Camii'nin yanındaki mevcut hamamı Üsküdar Belediyemiz, aynen Üsküdar sahildeki Nevmekan gibi gençlerin gelip ders çalışacağı, oturacağı ve oradan inşallah hayatı yeniden şekillendireceği bir mekan haline dönüştürdüler. Bugün hem onun açılışını yapacağız hem cumayı da Büyük Selimiye Camii'nde kılacağız."

[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camii'ne geçti.