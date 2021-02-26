Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ'den arandığı, 2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi.

Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi.