Haber Giriş: 26 Şubat 2021 Cuma 13:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3'ü terörist 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne’deki hudut personeli tarafından yakalandı.
Edirne’nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Yapılan incelemede şahıslardan 1’inin FETÖ'den arandığı, 2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi.
Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Yunanistan
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