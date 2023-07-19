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Gündem
AA 19.07.2023 18:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından "Zayed Devlet Nişanı" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet nişanı takdim edildi
[Fotograf: İHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Al Nahyan, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zayed Devlet Nişanı" tevdi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan için Al Nahyan'a teşekkür etti. Erdoğan ve Nahyan, "Zayed Devlet Nişanı" ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ve Al Nahyan, bu yıl BAE'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı için özel olarak hazırlanan bilekliği takarak poz verdi.

Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirveye davet etti.

 

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