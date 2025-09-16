Açık 26.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.09.2025 12:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sosyal konut projesinin detaylarını önümüzdeki ay paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sosyal konut projesinin detaylarının Ekim ayında açıklanacağını belirterek, "Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor.Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, yeni sosyal konut projelerinin detaylarının önümüzdeki ay açıklanacağını söyledi. 

TOKİ'nin 81 ilde arazi ve arsa araştırmalarının devam ettiği belirteren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu’da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz. Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."

Deprem Konut Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Konut Projesi TOKİ
