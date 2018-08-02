Cumhurbaşkanı Erdoğan: YAŞ toplantısı tüm örgütlerle mücadelede ülkemizi daha da güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın (YAŞ), FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret ediyor. https://t.co/oYLCaLE40X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Ağustos 2018

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Kaynak: TRT Haber