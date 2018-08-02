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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Singapur'da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Singapur’da Rusya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 

Kaynak: TRT Haber

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