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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamaya göre,  Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi. 

Düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.


 

Kaynak: TRT Haber

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